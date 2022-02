Paris (www.fondscheck.de) - Der iMGP - US Value Fund (ISIN LU0821216842/ WKN A1J82B) wurde als Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 - SFDR - der Europäischen Union) eingestuft, so iM Global Partner in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...