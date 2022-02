DGAP-Ad-hoc: Fonterelli SPAC 1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme

Fonterelli SPAC 1 AG: Aktionärswechsel und strategische Neuausrichtung inklusive Kapitalmaßnahmen geplant



03.02.2022

Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA, die mit 85% an der Fonterelli SPAC 1 AG ("Gesellschaft") beteiligt ist, hat heute ihre an der Gesellschaft gehaltenen Aktien an eine Investorengruppe, bestehend aus André Kolbinger, Fabian Simon und Aron Holtermann verkauft. Die Investorengruppe plant eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft im Bereich Cannabis und CBD Produkte. Eine Hauptversammlung soll in Kürze verschiedene Maßnahmen, u.a. eine umfangreiche Kapitalerhöhung, beschließen, um die neue Strategie umzusetzen. Es ist vorgesehen ein Informationsportal mit der Domain www.cannabis.de aufzubauen und zu betreiben. Die Gesellschaft plant Werbeeinnahmen zu erzielen. Nach Legalisierung des Cannabis-Handels ist auch der Verkauf von Cannabis-Produkten vorstellbar. Für die Neuausrichtung der Gesellschaft soll Herr Holger Klumpen als Vorstand verantwortlich sein. Holger Klumpen verfügt über Erfahrung im Aufbau von Online-Geschäftsmodellen und wird von den erfahrenen Unternehmern André Kolbinger und Fabian Simon, die in Kürze als Aufsichtsräte tätig werden wollen, unterstützt. Dr. Andreas Beyer hat angekündigt, dass er nach einer kurzen Übergangsfrist als Vorstand zurücktreten wird. Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Vorstandsmitglied Kontakt:

