LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse vor dem Hintergrund der Auswirkungen eines stärkeren Anlagefokus auf Nachhaltigkeit (ESG) von 150 auf 165 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson verwies in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie auf die Möglichkeit weiterer Umsatzchancen durch ESG und eine allgemein höhere Schwankungsbreite, was beides den Börsen Rückenwind geben dürfte./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:00 / GMT



ISIN: DE0005810055

