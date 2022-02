- Erhalt der Bohrgenehmigung für bis zu 15 Bohrlöcher im Dezember angekündigt

- Bohrprogramm wird sich auf die Beziehung zur lithiumreichen Zone im angrenzenden Konzessionsgebiet Jindalee konzentrieren

VANCOUVER, BC, KANADA (3. Februar 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) ("Victory" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam des Unternehmens in sein Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada entsandt wurde, um dort Vorbereitungen für Bohrungen zu treffen.

"Auf Grundlage der bisherigen umfassenden Explorationsarbeiten und Analysen konnte das Explorationsteam des Unternehmens Bohrziele ermitteln, anhand welcher festgestellt werden soll, ob eine Beziehung zur hochgradigen Lithiumzone auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet von Jindalee besteht", erklärt Herr Mark Ireton, President und CEO von Victory.

Eckdaten der Bohrstrategie für das Lithiumkonzessionsgebiet Smokey

- Auf dem angrenzenden Konzessionsgebiet von Jindalee tritt eine Tonsteineinheit zutage, die an der Oberfläche Lithiumwerte von bis zu 700 ppm ergeben hat.

- Der von Jindalee ermittelte Ausbiss wird von einer nach Ost/Nordost streichenden Verwerfung durchschnitten. Die Tonsteinschichten sind in der Folge in das Tal hinabgesunken und anschließend von Schwemmsand und Kies bedeckt worden.

- Jindalee hat sein Phase-I-Bohrprogramm abgeschlossen und dabei Tonsteinabschnitte auf der abfallenden Seite der Verwerfung identifiziert.

- Die Strategie von Victory basiert auf seiner Theorie, dass der abgesunkene Tonstein die Möglichkeit bietet, die Erweiterung des ‚in der Tiefe verborgenen' lithiumhaltigen Tonsteins ausfindig zu machen.

- Es wird angenommen, dass Lagerstätten, die ‚in der Tiefe verborgen' sind, vor Oberflächenerosion und Verwitterung geschützt sind. Dies kann dazu beitragen, dass der Gehalt und die gesamte Mächtigkeit erhalten bleiben.

- Die Tiefe der verborgenen Erweiterung ist unbekannt und die Bohrungen werden sowohl die Tiefe als auch den Gehalt und die Beschaffenheit der Lagerstätte bestätigen.

Victory verfügt über eine Genehmigung für insgesamt 15 Bohrlöcher, die so angelegt sind, dass sie das größte Potenzial für die Abgrenzung einer Ressource bieten. Es besteht Spielraum, Anpassungen auf Grundlage der Ergebnisse vorzunehmen. Die Bohrungen wurden so konzipiert, dass sie einen Zugang zu Bereichen in der Nähe von bekannten Lithiumvorkommen an der Oberfläche ermöglichen. Zunächst werden insgesamt 3 Bohrlöcher niedergebracht, mit denen Victory versuchen will, die verborgenen/erhaltenen Tonsteinschichten zu lokalisieren. Die Strategie besteht darin, die Bereiche entlang der Grenzen zum Konzessionsgebiet von Jindalee zu erproben, und zwar in unmittelbarer Nähe zur Verwerfungslinie, um die Tiefe zu verringern, die erforderlich ist, um den Tonstein zu erreichen und um zu versuchen, die gesamte Mächtigkeit des Tonsteins zu erfassen.

Über das Lithiumprojekt Smokey, Nevada

Victorys Lithiumprojekt Smokey ist ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet etwa 20 Meilen nördlich von Clayton Valley und 20 Meilen westlich von American Lithiums Vorzeige-Lithiumprojekt. Smokey liegt 25 Kilometer nordwestlich des Lithiumprojekts Clayton Valley von Cypress und 35 Kilometer südwestlich der Lithiumkonzessionen Tonopah von American Lithium Corporation im südwestlichen Nevada. Esmeralda County, Nevada, ist eine an Lithium-Ton-Vorkommen (Noram, Cypress, American Lithium, Spearmint, Enertopia, und Jindalee) reiche Region.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Smokey befindet sich 35 km westlich von Tonopah in Nevada, innerhalb des Transtensionskorridors Walker Lane am westlichen Rand der Provinz Basin and Range. Die Geologie des Konzessionsgebiets besteht aus Tuffablagerungen aus dem Miozän/Pliozän, Tonstein und siliziklastischen Flözen (Formation Esmeralda) mit darüber liegenden jüngeren Alluviumablagerungen und Wüstenpflasterbildung. Der Tonstein, der hohe Lithiumkonzentrationen aufweisen kann, wird als stark verwitterte, hellgraue bis hellbraune Hügel aus unverfestigtem Ton mit einer Mächtigkeit von 0,10 bis 1,50 m beobachtet. Die flache Beschaffenheit des Tonsteins, zusammen mit dem häufigen Auftreten einer transportierten Deckschicht, erfordert Bohrungen, um das Potenzial des Lithiumkonzessionsgebiets Smokey, das durch Oberflächenprobenahmen angezeigt wurde, vollständig zu validieren und zu bewerten.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-mail: IR@victoryresourcescorp.com

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63999Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63999&tr=1



