Vancouver, B.C. 3. Februar 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (Frankfurt: 64V) ("BBTV" oder "Unternehmen"), das führende Unternehmen für die Monetarisierung von Urheberrechten mit dem Ziel, Urhebern zu mehr Erfolg zu verhelfen, gab heute bekannt, dass Shahrzad Rafati, Vorsitzende und CEO von BBTV, von Business in Vancouver (BIV) zu einer der einflussreichsten Geschäftsfrauen des Jahres 2022 ernannt wurde. Weitere Preisträgerinnen sind Christine Bergeron, CEO von Vancity, Jennifer Twiner McCarron, CEO von Thunderbird Entertainment, Elizabeth Model, CEO der Downtown Surrey Business Improvement Association, und Aisha Yang, Mitbegründerin und Sales & Marketing Director von Herbaland.

"Es ist überwältigend, unter diesen unglaublichen und einflussreichen Frauen zu sein, die in Vancouver eine Vorreiterrolle spielen, vor allem da die Gemeinschaft der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Stadt so stark ist", kommentierte Shahrzad Rafati, Vorsitzende und CEO von BBTV. "Es ist wichtig, dass weibliche Führungskräfte in Kanada andere Frauen zu Höchstleistungen anspornen und künftige Führungspersönlichkeiten inspirieren. Ich möchte vor allem, dass junge Unternehmerinnen denken: ‚Wenn sie es geschafft hat, kann ich es auch schaffen!' Ich bin der Beweis dafür, dass eine Frau als Gründerin und CEO in Kanada ein führendes globales Unternehmen aufbauen kann."

BBTV wurde 2005 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Monetarisierung von Urheberrechten entwickelt. BBTV ist in 30 Ländern vertreten, arbeitet in 12 Sprachen und erreicht jeden Monat 600 Millionen Unique Viewer. Das Unternehmen hilft Tausenden von Künstlern auf der ganzen Welt, erfolgreicher zu werden, indem es ihr Publikum erweitert und ihnen hilft, mehr Geld zu verdienen. Als Unternehmen mit vierfacher Bilanz (Quadruple Bottom Line) hat BBTV neben vielen anderen Erfolgen in den letzten fünf Jahren ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von 0 % beibehalten. Das Unternehmen arbeitet außerdem klimaneutral und hat eine Reihe von Programmen entwickelt, die lokal und global positive soziale Wirkung zeigen.

Das Unternehmen erreichte im Oktober 2020 einen wichtigen Meilenstein, als Shahrzad den Börsengang von BBTV an der Toronto Stock Exchange leitete. Dieser Börsengang schrieb an der TSX Geschichte als eine der Top 10 Tech-Notierungen aller Zeiten, als die größte Notierung in allen Sektoren mit einer Frau als alleinige Gründerin und CEO sowie als die erste solche Notierung im Technologiesektor.

Mit den BIV Most Influential Women in Business Awards werden anerkannte Führungspersönlichkeiten in ihren jeweiligen Bereichen geehrt, die ihre Zeit und ihr Fachwissen in die breitere Geschäftswelt von British Columbia einbringen, sei es durch Vorstandsarbeit, als Beraterinnen und Mentorinnen oder durch Spenden von Zeit und Ressourcen. Die Preisträgerinnen des Jahres 2022 werden am Dienstag, den 8. März, bei einer Veranstaltung im Terminal City Club persönlich geehrt. Die Veranstaltung wird im Internet unter biv.com als Livestream übertragen.

Mehr erfahren über BBTV können Sie unter www.bbtv.com

Über BBTV

BBTV ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklern von Inhalten zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zu den Entwicklern zählen sowohl Privatpersonen als auch internationale Medienmarken. Ihnen allen bietet BBTV umfassende End-to-End-Lösungen, damit sie mehr Zuseher erreichen und ihren Umsatz dank der innovativen Technologie steigern, während sie sich selbst auf ihre Kernkompetenz - die Entwicklung von Inhalten - konzentrieren können. Im Januar 2021 konnte BBTV mit mehr als 600 Millionen Zusehern weltweit die zweitmeisten Unique Users pro Monat bei den digitalen Plattformen für sich beanspruchen. Mit mehr als 50 Milliarden Minuten an konsumierten Videoinhalten liegt das Unternehmen an der Spitze der Medienfirmen [1]. (www.bbtv.com)

[1] BBTV hat sich bei den Berechnungen und Klassifizierungen auf Daten des von Comscore veröffentlichten Berichts "Top 12 Countries = January 2021 comScore Video Metrix Media Trend - Multi-Platform - Top 100 Video Properties Report" berufen; auf die 12 führenden Länder entfallen rund 50 % der globalen digitalen Bevölkerung.

