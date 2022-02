NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Meta von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 385 auf 284 US-Dollar gesenkt. Analyst Douglas Anmuth strich die Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zudem von der "Analyst Focus List". Facebook stehe vor massiv sinkenden Werbeumsätzen - just während des teuren und unsicheren jahrelangen Umbaus zum "Metaverse"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 06:48 / EST

US30303M1027