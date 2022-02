Berlin (ots) -Ring frei für ein großes Sportevent: Am Samstag, 26. März 2022 zeigt BILD TV live von der Boxgala aus der Dortmunder Westfalenhalle die Begegnung des deutschen fünfmaligen Box-Weltmeisters Felix "The Fighter" Sturm, 43, mit dem Ungarn István "The Prince" Szili, 39. Die beiden Linksausleger treten in 12 Runden gegeneinander an.BILD TV überträgt den Top-Kampf des Abends ab 22.00 Uhr exklusiv bei der "BILD FIGHT NIGHT" live und unverschlüsselt im Fernsehen in Kooperation mit LIB Boxpromotion. Moderiert wird die "BILD FIGHT NIGHT" aus der Dortmunder Westfalenhalle von Valentina Maceri mit BILD Box-Experte Jörg Lubrich. Box-Legende Axel Schulz ist für BILD am Ring.Senator h.c. Ludger Inholte von LIB Boxpromotion freut sich über die Zusammenarbeit mit BILD. "Wir haben uns für BILD als Medienpartner entschieden, weil uns die redaktionelle Arbeit zu allen Sportthemen überzeugt. BILD ist Deutschlands größte Medienmarke und in der Bevölkerung ein mediales "Must have". Wir freuen uns, dass bei BILD TV die Box-Gala deutschlandweit exklusiv von allen Box-Fans gesehen werden kann."Claus Strunz, Chefredakteur BILD TV & Video: "Die große Boxgala mit Felix Sturm ist ein starker Auftakt für die BILD FIGHT NIGHT. Wir wollen auch zukünftig unseren Zuschauern bei BILD TV regelmäßig am Samstagabend große Box-Kämpfe zeigen."BILD TV ist Deutschlands neuer News- und Entertainmentsender mit der täglichen Newssendung BILD LIVE, Live-Talks zu Politik, Sport und Unterhaltung sowie Reportagen und Dokumentationen. BILD ist frei und unverschlüsselt im Fernsehen in HD über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) zu empfangen.Mehr Informationen unter www.BILD.tv (http://www.bild.tv/).Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5137783