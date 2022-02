Das Aufbäumen hielt nur kurz an. Nach der Erholung der letzten Tage dreht die Rivian-Aktie in einem schwachen Umfeld wieder ins Minus und bleibt weiter deutlich unterhalb des Ausgabepreises zum Börsengang. Währenddessen scheint die Verwirrung um ein mögliches Batterie-Joint-Ventures mit Samsung SDI aufgeklärt.Vom Tief bei 50 US-Dollar war der Kurs zuletzt in der Spitze auf über 70 US-Dollar geklettert. Am Mittwoch, als auch die Kurse der E-Autobauer Tesla und Nio abgeben mussten, verlor die Rivian-Aktie ...

