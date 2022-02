DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Deutsche Dienstleister im Januar wieder auf Wachstumskurs

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat im Januar wieder die kritische Marke von 50 Punkten überstiegen und die Rückkehr in die Wachstumszone geschafft. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,2 von 48,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 52,2 vorhergesagt. Vorläufig war für Januar ebenfalls ein Wert von 52,2 ermittelt worden.

VDMA: Starker Jahresabschluss für Maschinen- und Anlagenbauer

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im Dezember einen starken Jahresabschluss verzeichnet, nachdem es schon im Jahresverlauf eine außerordentliche Aufholjagd gegeben hatte. Im Dezember verbuchten die Unternehmen ein stattliches Orderplus von 21 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. "Dies ist besonders erfreulich, da das Bestellniveau im Dezember 2020 bereits recht hoch lag", sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Verband: Preisanstieg bei Bauleistungen setzt sich fort

Marktforscher erwarten für das Jahr 2022 nach Angaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) einen Preisanstieg für Bauleistungen von 8 Prozent. Die Immobilienmarktforschungsgesellschaft des Verbandes prognostiziere weiterhin steigende Preise bei Bauleistungen, wie aus einer aktuellen Analyse hervorgehe. Die Baupreise hätten bereits im Jahr 2021 sehr kräftig angezogen, über das Gesamtjahr gesehen betrug die Teuerung für Wohngebäude den Angaben zufolge 9,1 Prozent sowie für Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude 9,2 Prozent respektive 9,6 Prozent.

Markit: Wachstum im Euroraum im Januar weiter abgeschwächt

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt, da die Omikron-Variante die Geschäftstätigkeit vor allem im Servicesektor bremste. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel im Januar auf 52,3 Zähler von 53,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im Dezember kräftig

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind auch im Dezember stark gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 2,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 26,2 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 26,3 Prozent gelautet.

European Labour Market Barometer steigt erstmals seit Juni 2021

Das European Labour Market Barometer hat im Januar nach einem starken Rückgang im Dezember zum ersten Mal seit Juni 2021 wieder leicht zugelegt. Der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Punkte auf 101,8 Punkte. "Zu Jahresbeginn zeigen sich für den europäischen Arbeitsmarkt wieder freundlichere Perspektiven. Aber die Pandemie birgt noch immer Risiken", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins erneut erhöht, nachdem die Inflation in Großbritannien auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren gestiegen ist. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 0,50 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der BoE-Rat war geteilter Meinung darüber, wie groß eine Zinserhöhung sein sollte, um die steigende Inflation zu zügeln. Der Beschluss für die Erhöhung um 25 Basispunkte fiel mit fünf zu vier Stimmen. Die vier Ratsmitglieder in der Minderheit wollten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf 0,75 Prozent

Weltbank-Vizechefin Reinhart erwartet Lohn-Preis-Spirale

Die Vizechefin der Weltbank, Carmen Reinhart, wirft den Zentralbanken vor, zu zögerlich gegen die steigenden Preise vorzugehen. Dem Spiegel sagte Reinhart, Federal Reserve (Fed) und Europäische Zentralbank (EZB) unterschätzten die derzeitige Inflationsgefahr. "Die Zentralbanken haben es versäumt, rechtzeitig und angemessen auf die Inflation zu reagieren. Auch das ist eine der bitteren Parallelen zu den 70er Jahren", sagte Reinhart. Damals hätten die Zentralbanken viel zu wenig gegen die Inflation unternommen. Und das Wenige, was sie getan hätten, sei zu spät gekommen. "Die Geldpolitik ist immer den Kapitalmärkten hinterhergelaufen, statt aktiv zu reagieren", urteilte die Ökonomin.

New Yorker Fed berechnet globalen Lieferkettenindex

Die New Yorker Fed hat einen Index geschaffen, mit dem sie den "Druck" auf internationale Lieferketten misst. Der Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) basiert auf 27 Variablen. Darunter sind drei länderspezifische Lieferkettenvariablen für die Eurozone, China, Japan, Südkorea, Taiwan, Großbritannien und die USA. Dabei handelt es sich um die aus den Einkaufsmanagerumfragen ermittelten Lieferzeiten, Auftragsbestände und Vorräte.

Kreml: USA heizen Spannungen in Europa weiter an

Russland hat den USA nach der angekündigten Entsendung tausender Soldaten nach Osteuropa vorgeworfen, die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. "Wir fordern unsere amerikanischen Partner ständig auf, die Spannungen auf dem europäischen Kontinent nicht weiter zu verschärfen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Leider tun die Amerikaner das weiterhin."

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan 53,1 (2. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROGNOSE: 53,1

FR/Einkaufsmanagerindex Service Dez war 57,0

ITALIEN

IT/Einkaufsmanagerindex Service Jan 48,5

IT/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROGNOSE: 50,6

IT/Einkaufsmanagerindex Service Dez bei 53,0

GROSSBRITANNIEN

GB/Einkaufsmanagerindex Service Jan 54,1

GB/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROG: 53,4

GB/Einkaufsmanagerindex Service Dez war 53,6

