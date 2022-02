Enttäuschung über den Gewinneinbruch und einen schwachen Ausblick haben die PayPal-Aktie am Mittwoch um fast 25 Prozent ins Minus gedrückt und ihr damit den größten Tagesverlust aller Zeiten eingebrockt. Die Kursgewinne der vergangenen Jahre sind futsch. Was ist bei PayPal passiert? Der US-Zahlungsdienstleister PayPal veröffentlichte Vorgestern am 1. Februar nach Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal 2021 und für das gesamte Finanzjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...