ABB hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz nahm wegen der Engpässe in den Lieferketten im Vergleich dazu moderater zu.Zürich - ABB hat das Geschäftsjahr 2021 mit viel Schwung beendet. Dank des globalen Nachfragebooms kletterte der Auftragseingang im Schlussquartal auf das höchste Niveau seit zwei Jahren. Wegen Engpässen in der Lieferkette hielt der Umsatz mit den Bestellungen nicht ganz mit. Der Auftragseingang erreichte im vierten Quartal 8,26 Milliarden US-Dollar, wie der Technologiekonzern am Donnerstag...

