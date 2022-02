Nachlese Podcast Mittwoch (Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2642, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - RBI ist der fleissigste Green Bond Emittent an der Wiener Börse mit 11 Anleihen im ESG-Segment.RBI ( Akt. Indikation: 26,32 /26,36, 1,15%) - Wienerberger-Vorstand Solveig Menard-Galli weist darauf hin, dass das Unternehmen unter den Top-3-Prozent innerhalb der Branche im Ecovadis-Ranking ist.Wienerberger ( Akt. Indikation: 32,22 /32,26, -0,74%)- startup300 will Conda abgeben. Schade, mein Tipp war ja, dass sie sich in Conda umbenennen könnten. Im Termsheet stehen Summen, die 3/4 der aktuellen Market Cap von startup300 ausmachen. - Hörtipp: Philipp Süss, Goldman Sachs, im Gespräch mit ...

