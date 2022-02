TTTech Auto, Technologieführer im Bereich Automotive Safety Software mit Sitz in Wien, hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 250 Millionen Euro (285 Millionen US-Dollar) von Aptiv PLC (NYSE: APTV) und Audi zugesagt bekommen. Aptiv investiert 200 Millionen Euro (228 Millionen US-Dollar), Audi erhöht seinen bestehenden Anteil am Unternehmen um 50 Millionen Euro (57 Millionen US-Dollar). Mit dieser Finanzierungsrunde und einer Bewertung von nunmehr mehr als einer Milliarde US-Dollar bestätigt TTTech Auto seine starke Position unter der wachsenden Zahl an Auto-Tech-Unicorns. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der zuständigen Behörden und ist voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate abgeschlossen.

Mit Aptiv wird ein weiterer erfolgreicher und wichtiger Technologieführer Teil der Gruppe von Blue-Chip-Shareholdern an TTTech Auto, gemeinsam mit Audi, Samsung Electronics, Infineon Technologies und der gründergeführten TTTech Group. Dies unterstreicht die starke Stellung des Unternehmens im Bereich der Sicherheits-Softwareplattformen im zunehmend von Software bestimmten Mobilitätsmarkt sowie den Wert, den das Unternehmen in diesen Markt einbringt.

Das Investment wird es TTTech Auto ermöglichen, die Entwicklung dreier strategisch wichtiger Bereiche zu beschleunigen: Ausbau des Produktportfolios für Automobilhersteller und deren Technologiepartner, internationale Expansion in wichtige Regionen sowie strategische M&A-Aktivitäten und Investitionen in die Produktentwicklung.

Ausbau des Produktportfolios: Die Finanzierung wird vor allem in das Flagship-Produkt MotionWise, der Sicherheits-Softwareplattform für das hochautomatisierte Fahren, fließen. Die Plattform unterstützt Automobilhersteller dabei, die Entwicklungszyklen softwarebasierter Autos zu verkürzen und gleichzeitig die Sicherheit über alle Funktionen zu garantieren. Mit heutigem Stand sind bereits rund zwei Millionen Autos mit MotionWise sicher auf Straßen unterwegs. Die Sicherheitsplattform wird als offene, modulare und standardbasierte Plattform geliefert. Spezielle Tools ermöglichen es in Zukunft Automobilherstellern den Softwareentwicklungsprozess wesentlich zu beschleunigen, von der Konzeptionsphase bis zur Serienproduktion, einschließlich Over-the-Air-Updates nach Fahrzeugkauf.

Wachstum in Schlüsselregionen: In den nächsten Jahren plant TTTech Auto hunderte zusätzliche High-Tech-Jobs zu schaffen, mit einem Fokus auf Asien. In China ist TTTech Auto bereits Teil des Joint-Venture-Unternehmens Technomous, das gemeinsam mit der SAIC Motor Corporation, dem größten chinesischen Autohersteller, betrieben wird. Für das angestrebte Wachstum wird TTTech Auto auch Talente im Bereich Software und Safety Engineering, strategisches Produktmanagement und Business Development in Europa, Nordamerika und Asien einstellen.

Stärkung der Führungsqualität in Sicherheitstechnologien: Mit dem Erreichen neuer Level des automatisierten Fahrens und immer komplexer werdenden Fahrzeugen wachsen auch die Sicherheitsanforderungen der Automobilhersteller. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wird TTTech Auto auch weiterhin eine M&A-Strategie mit Fokus auf komplementäre Produkte, Technologien und Services verfolgen.

Georg Kopetz, CEO, TTTech Auto: "Die nächsten Jahre werden durch den Übergang von Automatisierung zu teilautonomem Fahren und der Evolution zum softwaredefinierten Auto entscheidend sein für die Industrie. Mit MotionWise unterstützen wir diese Industrietransformation als unabhängiges Unternehmen mit der am weitest entwickelten Sicherheitssoftwareplattform auf dem Markt. Diese Finanzierung wird unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich Automotive-Sicherheitssoftware stärken und unseren globalen Fußabdruck weiter vergrößern."

Kevin Clark, Präsident und CEO, Aptiv: "Seit dem Jahr 2017 arbeiten Aptiv und TTTech Auto erfolgreich im Bereich Sicherheitssoftwaresysteme für Fahrzeuge verschiedener Marken des Volkswagen Konzerns zusammen. Die Expertise von TTTech Auto im Sicherstellen von einem End-to-End-Echtzeitverhalten sicherheitskritischer Systeme ergänzt unsere Softwareplattform, um so Entwicklung, Integration, Tests und Validierung zu beschleunigen. Diese Investition bringt unsere Softwarestrategie weiter voran und erweitert die Full-Stack-Fähigkeiten von Aptiv, sodass unsere Kunden der Allgemeinheit fortschrittliche Sicherheitssysteme schneller und zu geringeren Kosten zur Verfügung stellen können."

Markus Duesmann, CEO, AUDI AG: "Audi und TTTech Auto haben eine langjährige strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung von Technologie für das automatisierte Fahren. Wir freuen uns auf die Erweiterung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit, während TTTech Auto sich mit Aptiv zusammenschließt, sein Portfolio diversifiziert und zusätzliche Technologiekompetenz beim autonomen Fahren aufbaut. Mit CARIAD, dem Softwareunternehmen von Volkswagen Group, treibt Audi die Einführung dieser Technologie mit voller Geschwindigkeit voran und TTTech Auto ist ein wichtiger Partner auf diesem Weg."

Aptiv, Audi und TTTech Auto haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet: Die drei Unternehmen haben gemeinsam am zentralen Fahrerassistenz-Steuergerät von Audi für autonomes Fahren gearbeitet. Die fruchtbare Zusammenarbeit bei dieser Plattform wurde mit dem Automotive News PACE Award 2019 ausgezeichnet.

Über TTTech Auto

TTTech Auto bietet Lösungen für die Herausforderungen zukünftiger Fahrzeuggenerationen. Das Unternehmen ist auf Sicherheits-Software- und Hardware-Plattformen für automatisiertes Fahren und darüber hinaus spezialisiert, die in Serienprodukten eingesetzt werden können. Mit unseren führenden Technologielösungen gewährleisten wir Sicherheit und elektronische Robustheit für eine zunehmend automatisierte Welt.

TTTech Auto wurde 2018 von der TTTech Group und den Technologieführern Audi, Infineon und Samsung mit einem anfänglichen Investment von 75 Millionen Euro seitens Samsung gegründet, um eine global eingesetzte, sichere Fahrzeugsoftwareplattform für automatisiertes und autonomes Fahren zu schaffen. Für TTTech Auto arbeiten 1.200 Mitarbeiter:innen in der Zentrale in Wien sowie an mehr als 10 Standorten in Europa, den USA und Asien gemeinsam mit einigen führenden Automobilherstellern an Produktionsprogrammen in den Bereichen Fahrerassistenz und autonomes Fahren. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits Technologieunternehmen in Spanien, der Türkei und im CEE-Raum zugekauft. www.tttech-auto.com

Über Aptiv

Aptiv PLC Aptiv PLC ist ein globales Technologieunternehmen, das sicherere, umweltfreundlichere und besser vernetze Lösungen entwickelt, die eine nachhaltigere Zukunft der Mobilität ermöglichen. Mit mehr als 180.000 Mitarbeitenden, die strategisch verteilt sind, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen, löst Aptiv die schwierigsten Herausforderungen der Branche mit skalierbaren, intelligenten Plattformen, die den Übergang zu softwaredefinierten, elektrischen Fahrzeugen beschleunigen. Um mehr über das einzigartige Gehirn- und Nervensystem-Portfolio des Unternehmens und sein Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie aptiv.com.

Über Audi

Der Audi Konzern ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Mit seinen Marken Audi, Ducati, Lamborghini und seit dem 1. Januar 2022 Bentley bildet er die Markengruppe Premium innerhalb des Volkswagen Konzerns. Die Marken sind weltweit in mehr als 100 Märkten präsent. Audi und seine Partner produzieren Automobile und Motorräder an 21 Standorten in 13 Ländern. 2021 hat der Audi Konzern rund 1,681 Millionen Automobile der Marke Audi, 8.405 Sportwagen der Marke Lamborghini und 59.447 Motorräder der Marke Ducati an Kund_innen ausgeliefert. Weltweit arbeiten mehr als 85.000 Menschen für den Audi Konzern, davon ca. 58.000 in Deutschland. Mit ihren attraktiven Marken sowie neuen Modellen, innovativen Mobilitätsangeboten und wegweisenden Services setzt die Markengruppe Premium den Weg zum Anbieter nachhaltiger, individueller Premiummobilität konsequent fort.

