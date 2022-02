NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Spotify von 280 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Ausblick der Schweden an. Für die Papiere erwartet er nun zunächst den Handel in einer Tradingrange./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 03:47 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: LU1778762911

