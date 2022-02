Die Konzernumsatzerlöse der OMV stiegen 2021 um 115 Prozent auf 35.555 Mio. Euro, was insbesondere auf die zusätzlichen Umsatzerlöse infolge der Vollkonsolidierung von Borealis sowie höhere Gasverkaufsmengen und deutlich gestiegene Marktpreise zurückzuführen ist, wie das Unternehmen mitteilt. Der den Aktionären zuzurechnende CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten lag bei 2.866 Mio. Euro (2020: 679 Mio. Euro). OMV will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende je Aktie von 2,30 Euro vorschlagen. Die Bawag Group übernimmt 100 Prozent der Aktien von Peak Bancorp, Inc., der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, für 65 Mio. US-Dollar. Die FMA warnt Verbraucher davor, dass sich derzeit vermehrt Betrüger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...