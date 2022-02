PRAG (dpa-AFX) - Die Notenbank Tschechiens bleibt ihrem strikten Straffungskurs treu. Nach ihrer Zinssitzung verkündete sie erneut eine deutliche Anhebung ihres Leitzinses. Der Zins steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Prag mitteilte. Analysten hatten mit einem Schritt in diesem Ausmaß gerechnet.

Tschechien verfolgt eine in Europa besonders offensive Straffungspolitik. Seit vergangenen Sommer haben die Währungshüter ihren Leitzins um mehr als vier Prozentpunkte angehoben. Die Straffung erfolgt meist in größeren Zinsschritten. Hintergrund ist die hohe und zunehmende Inflation, die aktuell mehr als sechs Prozent beträgt und nach Einschätzung der Notenbank bald auf etwa zehn Prozent steigen dürfte.