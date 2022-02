Wien (www.fondscheck.de) - Alliance Bernstein (AB) baut derzeit ein globales ETF-Geschäft, beginnend in den USA, auf und hat Noel Archard mit Wirkung zum 7. Februar 2022 als Global Head of ETFs and Portfolio Solutions verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber informiere AB per Aussendung. Archard komme von State Street Global Advisors, wo er zuletzt als Global Head of Product tätig gewesen sei. Er verfüge über zwei Jahrzehnte ETF- und Produkterfahrung und sei zuvor in Führungspositionen bei BlackRock und Vanguard tätig gewesen. Der neue AB-Mann werde an Onur Erzan, Leiter der Global Client Group, berichten. Die ersten aktiven ETF-Angebote seien noch für dieses Jahr in den USA geplant. (03.02.2022/fc/n/e) ...

