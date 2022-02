Ein freundliches Marktumfeld zu Beginn der laufenden Woche bescherte vor allem all jenen Unternehmen grüne Vorzeichen, die zuvor stark unter Druck geraten waren. Eines davon war Delivery Hero, welches nach mehreren Tagen mit der roten Laterne im DAX manches Mal direkt an die Spitze des Index setzen konnte. Die Freude darüber währte allerdings nicht lange.Nicht jeder hält viel von dem Thema Charttechnik. Doch bei Delivery Hero (DE000A2E4K43) zeigte die sich in den letzten Tagen als ein recht verlässliches Werkzeug für Zeiten, in denen es keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...