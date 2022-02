Der italienische Sportwagenbauer Ferrari will weiter wachsen. Gleichzeitig wird vom Umsatz aber nicht mehr so viel hängen bleiben, was sich negativ auf die Ergebnis-Marge auswirken wird, wie das Unternehmen am Mittwoch in Maranello bei der Vorlage seiner Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr mitteilte. Ist das Papier dennoch ein Kauf?Die Umsätze sollen 2022 verglichen mit dem Vorjahr um 500 Millionen auf 4,8 Milliarden Euro steigen. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

