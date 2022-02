FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Europäischen Zentralbank (EZB) nehmen die Sorgen wegen der hohen Inflation zu. Im geldpolitischen Rat herrsche durchweg Besorgnis wegen der Entwicklung, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt nach der Zinssitzung der Notenbank. Auf der nächsten Sitzung im März werde der mittelfristige Ausblick genauer untersucht. Im Rat sei man sich aber einig, keine Entscheidung ohne eine hinreichende Datengrundlage zu treffen.

Im März werden dem geldpolitischen Ausschuss neue Projektionen des Mitarbeiterstabs vorliegen. Diese Projektionen dienen dem Rat als Entscheidungshilfe. Häufig nimmt er die Projektionen zum Anlass, größere geldpolitische Entscheidungen zu treffen.

Die Teuerung im Währungsraum war im Januar auf ein Rekordhoch von 5,1 Prozent gestiegen. Im Gegensatz zu anderen Notenbanken wie der britischen Zentralbank hat die EZB noch nicht mit Zinsanhebungen auf die Entwicklung reagiert./bgf/jsl/jha/