Vancouver, B.C., 3. Februar 2022 - Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) ("Norsemont" oder das "Unternehmen") gibt die Aufnahme von Herrn John Bean in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

Herr Bean verfügt über große Erfahrung als CFO im Cannabis- und Immobiliensektor. In diesen Führungsrollen zeichnete er in erster Linie für Unternehmensfinanzen und die strategische Geschäftsentwicklung verantwortlich und stärkte den Bereich Corporate Governance. Er tritt dem Board of Directors als unabhängiges Mitglied bei. In dieser Funktion wird er seine Erfahrungen in den Bereichen Finanzmanagement, Kapitalmärkte, strategische Akquisitionen und Corporate Governance einbringen.

Herr Bean war CFO von Aurora Cannabis Inc. (TSX: ACB), einem staatlich lizenzierten Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada, während der ersten zwei Jahre als börsennotiertes Unternehmen. In diesem Zeitraum erhielt Aurora Cannabis seine Lizenz für den Anbau und den Verkauf von Cannabis und verzeichnete erste Kundeneinnahmen. Unter der anfänglichen Führung von Herrn Bean im Finanzbereich stieg die Marktkapitalisierung von Aurora Cannabis von 100 Millionen Dollar auf mehrere Milliarden Dollar.

Herr Bean war Vorstandsmitglied bei Prescient Mining Corp., aus dem Aurora Cannabis Inc. hervorging, General Fusion Inc., SyncWave Energy Inc., TAP Ventures Inc., RSI International, der BC Technologies Industry Association, dem Accenture's CSTaR (Center for Strategic Technology Research) und der Bobolink Daycare Society for Deaf Children.

Herr Kant Trivedi ist mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten, um Platz für Herrn Bean zu machen. Norsemont möchte Herrn Trivedi seinen Dank und seine Anerkennung für seine Verdienste und sein Engagement für das Unternehmen im Laufe der Jahre aussprechen.

Marc Levy, CEO von Norsemont, sagt dazu: "Ich möchte mich bei Kant für seine Unterstützungen in den letzten Jahren bedanken. Wir freuen uns, dass wir jemanden von Johns Format für das Board of Directors gewinnen konnten. Er ist ein hervorragender Analytiker und Problemlöser, der eine große Bereicherung für das Unternehmen sein wird."

Das Unternehmen hat einem Mitglied des Board of Directors des Unternehmens 100.000 Aktienoptionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt und zum Preis von je 74 Cents gegen eine Aktie eingelöst werden können.

Über Norsemont Mining Inc.

Wir sind erfahrene Rohstoffexperten und unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt schnellstmöglich bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.700 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur.

Für das Board of Directors,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Telefon: +1 (604) 669-9788

Fax: +1 (604) 669-9768

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64014Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64014&tr=1



