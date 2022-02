Die Coding-KI Alphacode löst Programmierprobleme, die kritisches Denken und Logik erfordern. Das jedenfalls berichtet das Team von Google Deepmind. Gefährlich könnte es werden, wenn die KI ihren eigenen Code verbessert. Ein völlig neues Niveau will das Deepmind-Labor der Google-Mutter Alphabet in Sachen Coding-KI erreicht haben. Während frühere Versionen solcher Tools eher dazu geeignet waren, einfache programmiertechnische Aufgaben zu erfüllen, sei Alphacode sehr viel leistungsfähiger. Um nachzuweisen, was die Coding-KI kann, ließen die Entwickler:innen sie Herausforderungen aus Programmierwettbewerben lösen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...