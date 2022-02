Die erfreulichen Quartalszahlen von Alphabet und AMD hoben gestern die Stimmung an der Wall Street. So ging der Dow Jones mit einem Plus von 0,8 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq 100 legte um 0,8 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Meta, T-Mobile US, Alphabet, Sea Limited, Qualcomm, Electronic Arts und Gamestop. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.