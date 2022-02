Robert Gillinger, Börse Express., nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte 1. Leykam - meine 1. Aktie überhaupt - mit einem länger als erhofftem Wechselbad der Gefühle 2. Meine 1 Aktie aus einem IPO: Zitronensäurehersteller Jungbunzlauer. 38.500 S Zuteilungspreis sind auch mein Rekordpreis für eine Aktie 3. Heute undenkbar - was im Rahmen IPO Jungbunzlauer unter Freunden und den Augen des 'eigenen' Anlageberaters möglich war. Danke auch an die damalige CA 4. Mike Lielacher - immer auch in Erinnerung mit seiner damaligen Art, die Marlboro (halb) zu inhalieren, zu zerquetschen und auf's neue ... 5. Teilen sich mit offenem Grund Birgit Kuras, René Riefler und Hans Wanovits. Letzterer auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...