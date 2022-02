Düsseldorf, 3. Februar 2022 - Marktkommentar Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK Die EZB hat begriffen: Sie hat auf ihrer heutigen Sitzung indirekt eingeräumt, die Inflationsrisiken unterschätzt zu haben. Deshalb muss EZB-Chefin Christine Lagarde ihre bisherige geldpolitische Strategie aufgeben. Ab sofort ist eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Wann diese kommt, ist allerdings noch offen. Die EZB will "flexibel reagieren". Diese Wendung ist ein Schritt in die richtige ...

