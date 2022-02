Für Nel ASA-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt rund fünf Prozent unter die Räder. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 1,20 EUR. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Da Nel ASA immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund vierzehn Prozent. Bei 1,05 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Ein Kurs von 1,62 EUR errechnet sich momentan für die 200er-Durchschnittslinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...