Unterföhring (ots) -"Untersuchungen und Arztbesuche machen vielen Menschen Angst. Ich möchte unsere Zuschauer:innen ermutigen, zum Arzt zu gehen und ihnen zeigen, dass es alles nur halb so wild ist!" Schauspieler und Moderator Jochen Schropp unterstützt die "SAT.1 MutMachWoche" (4.-11. Februar) mit einer außergewöhnlichen, persönlichen Aktion: Er lässt sich mit der Kamera bei einer Darmspiegelung begleiten. Der 43-Jährige: "Vorsorge kann Leben retten! Ich selbst habe meinen Vater an Krebs verloren. Deswegen gehe ich zur Vorsorge, und Sie können das auch!"Wie läuft eine Darmspiegelung ab? Was bedeutet eine Früherkennung für den Verlauf einer Erkrankung? Und welche Mythen ranken sich um diese wichtige Möglichkeit der Vorsorge? In "akte. Das MutMachSpezial" live aus dem Krebsforschungszentrum im Universitätsklinikum rechts der Isar (10. Februar, 22:15 Uhr, SAT.1) sprechen Moderatorin Claudia von Brauchitsch und Jochen Schropp mit dem Darmkrebsspezialisten Dr. Mohamed Abdelhafez und zeigen die exklusiven Bilder der Darmspiegelung - von der Vorbereitung bis zur Nachbesprechung der Untersuchung.Juliane Eßling, Chefredakteurin SAT.1: "Krebsvorsorge ist in unserer ,SAT.1 MutMachWoche - Leben mit Krebs' ein zentrales Thema. Viele Erkrankungen können heute gut behandelt werden, wenn sie früh genug erkannt werden. Darmkrebs gehört dazu. Dennoch kostet es viele Menschen Überwindung, überhaupt über eine Darmspiegelung nachzudenken. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Jochen Schropp, dass er die Untersuchung mit den Zuschauer:innen teilt. Damit trägt er dazu bei, Ängste abzubauen und rückt das Thema gemeinsam mit uns in den Fokus.""akte. Das MutMachSpezial" mit Claudia von Brauchitsch und Jochen Schropp live aus dem Krebsforschungszentrum des Universitätsklinikums rechts der Isar, Donnerstag, 10. Februar 2022, 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Die MutMachWoche in SAT.1 ab Freitag, 4. Februar 2022:Gemeinsam mit Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe yeswecan!cer startet SAT.1 zum Weltkrebstag 2022 (4. Februar) die MutMachWoche. Sieben Tage - von Freitag bis Freitag - erzählt SAT.1 in Magazinen, Reportagen und weiteren Programmen MutMachGeschichten zum Thema Leben mit Krebs.Wer ist yeswecan!cer?Die yeswecan!cer gGmbH ist eine von Jörg A. Hoppe initiierte gemeinwohlorientierte Organisation, die an Krebs erkrankte Menschen unterstützt und Betroffenen die Möglichkeit bietet, sich untereinander aber auch mit renommierten Fachärzten in der YES!App zu vernetzen.Mehr Infos: https://yeswecan-cer.org/Das Programm der "SAT.1 MutMachWoche" vom 4. bis 11. Februar im Überblick:Start: Freitag, 4. Februar 2022 (Weltkrebstag), mit dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ab 5:30 UhrMontag, 7. Februar:20:15 Uhr: "Nachricht von Mama", Familienserie in Doppelfolgen22:15 Uhr: "Ich bin schön - Leben mit Krebs", DokumentationDonnerstag, 10. Februar:22:15 Uhr: "akte. Das MutMachSpezial" mit Claudia von Brauchitsch und Jochen Schropp liveVom 4. bis 11. Februar berichtet das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" täglich (außer Samstag) u.a. über Themen rund um Vorsorge oder Therapiemöglichkeiten und begrüßt Experten wie yeswecan!cer-Gründer Jörg A. Hoppe im Studio.SAT.1 zeigt über die ganze Woche in 90-sekündigen Clips wissenswerte Zahlen, Daten, Fakten und die wichtigsten Infos zum Thema Krebs und Vorsorge.Außerdem schlüpfen 15 "Mutmacher:innen der Woche" in die Moderator:innen-Rolle, erzählen von ihren persönlichen Krebserfahrungen und kündigen das Programm an.Ausführliche Presseinfos finden Sie hier: https://epaper.media/sat1/mutmachwoche