Konzernchef Urs Schaeppi nimmt den Hut per 1. Juni. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Technikchef Christoph Aeschlimann gewählt.Bern - Die Swisscom setzt den Generationenwechsel an der Spitze fort und bekommt einen neuen Konzernchef: Nach neun Jahren an der Spitze nimmt Urs Schaeppi auf 1. Juni den Hut. Sein Nachfolger wird Netz- und Technikchef Christoph Aeschlimann. Damit übernimmt ausgerechnet der Verantwortliche aus jenem Bereich das Steuer, wo gegenwärtig die grössten Baustellen des Schweizer Marktführers liegen.

