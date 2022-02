Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit Abschlägen von knapp vier Prozent im Januar schwach in das neue Jahr gestartet. Die Inflationsangst und Zinssorgen drückten auf die Stimmung der Anleger. Dass sich die angespannte Stimmung sogar durch das gesamte Jahr ziehen dürfte, zeigt eine Statistik. Was genau aus dieser hervorgeht und was außerdem für ein schwieriges Börsenjahr 2022 spricht, erklärt Christian Köker von der HSBC. Er klärt aber auch auf, welche Chancen sich für Anleger beim deutschen Leitindex ergeben. Abgestimmt auf die aktuelle Marktlage präsentiert Köker eine Indexanleihe auf dem DAX. Im Interview erläutert er, wie das Produkt funktioniert, welche Vor- sowie Nachteile es hat und für wen sich eine Investition besonders gut eignet.