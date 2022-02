Das Center for Hydrogen Safety (CHS, Zentrum für Wasserstoffsicherheit) die weltweite Autorität für die sichere Nutzung von Wasserstoff und Informationen dazu hat die Aufnahme des Energiekonzerns Equinor in seine Liste von Mitgliedsorganisationen bekanntgegeben. Das im norwegischen Stavanger ansässige Unternehmen Equinor ist weltweit führend mit seiner Verpflichtung, günstige Energie für Gesellschaften zu liefern und eine führende Rolle bei der Energiewende zu spielen. Dafür optimiert das Unternehmen sein Öl- und Gasportfolio, beschleunigt das Wachstum im Bereich erneuerbare Energien und bringt die Weiterentwicklung von Wertschöpfungsketten für Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoff voran.

"Equinor erkennt das Potential von Wasserstoff für die Deckung der weltweit zunehmenden Nachfrage nach Energie und ist sich im Klaren darüber, dass Sicherheit entscheidend für die weltweite Anwendung von Wasserstoff ist", sagte Nick Barilo, Executive Director des CHS. "Ich weiß die umfassende Erfahrung und Expertise zu schätzen, die Equinor beim CHS mit einbringt, und gehe davon aus, dass die Beiträge des Unternehmens bedeutenden Einfluss auf den sicheren, zeitnahen Wechsel zu Wasserstoff in Energiesystemen haben werden."

Die Mitgliedschaft von Equinor rundet eine schon jetzt eindrucksvolle Mitgliederliste von mehr als 70 weltweit führenden Unternehmen ab, die sich der sicheren Nutzung von Wasserstoff und dem Wissensaustausch verpflichtet haben.

Equinor engagiert sich bei Möglichkeiten in der Frühphase, Erdgas in kohlenstoffarmen Wasserstoff umzuwandeln und dabei CO2 abzuscheiden und zu lagern, sowie beim Strom aus erneuerbaren Energien den Schritt hin zu ökologisch unbedenklichem Wasserstoff zu machen. Zu den aktuellen Projekten des Unternehmens zählen H2H Saltend, H2morrow steel und NortH2.

"Aufbauend auf 50 Jahren Erfahrung im Bereich Öl und Gas wandelt sich Equinor nun zu einem breit aufgestellten Energiekonzern. Die Sicherheit für Menschen und Umwelt steht bei allem, was wir tun, im Vordergrund", sagte Henrik Solgaard Andersen, VP von Global Hydrogen bei Equinor. "Hydrogen wird eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Emissionsfreiheit für Gesellschaften und Unternehmen spielen, und Equinor entwickelt ein Portfolio von Wasserstoffprojekten in Europa und den USA. Der Austausch unserer Erfahrungen mit Kollegen und Versorgern und das Lernen von Anderen wird wesentlich für die Gewährleistung einer sicheren, zuverlässigen Produktion und Nutzung von Wasserstoff sein. Ich freue mich sehr, dass wir Mitglied der Community des Center for Hydrogen Safety werden."

Das im Jahr 2018 gegründete CHS ist eine technische Community innerhalb des American Institute of Chemical Engineers (AIChE, US-amerikanischer Berufsverband für Chemie- und Verfahrensingenieure). Zu den Vorteilen für die Mitglieder des CHS zählen Zugang zu den Konferenzen und Arbeitsgruppen, Sicherheitsberatung, Schulungen und Workshops sowie ein globales Forum, auf dem neu auftretende Probleme besprochen werden und Einfluss auf technische Lösungen genommen wird.

Über das Center for Hydrogen Safety

Das Center for Hydrogen Safety (CHS) ist eine gemeinnützige, unparteiliche, politisch neutrale Mitgliederorganisation für Unternehmen, die Sicherheit bei Betrieb, Bedienung und Nutzung von Wasserstoff und Wasserstoffsystemen in allen Installationen und Anwendungen fördert. Als internationale technische Community innerhalb des American Institute of Chemical Engineers (AIChE) baut das CHS auf der technischen Expertise auf, für die das AIChE, sein Center for Chemical Process Safety (CCPS, Zentrum für chemische Verfahrenssicherheit) und seine Partnerorganisationen stehen. Es befasst sich mit Problemen hinsichtlich der sicheren Nutzung von Wasserstoff als nachhaltigem Energieträger für kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie in Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien. Besuchen Sie die Website des CHS, um mehr zu erfahren, oder abonnieren Sie hier das technische Bulletin des CHS, "The Elemental".

Über Equinor

Equinor entwickelt Lösungen für heute und morgen in den Bereichen Öl, Gas und neue Energien und verwandelt natürliche Ressourcen in Energie für die Menschen und in Fortschritt für die Gesellschaft. Equinor verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Erschließung von Öl- und Gasvorkommen auf dem Norwegischen Festlandsockel und ist heute in mehr als 30 Ländern tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz im norwegischen Stavanger, ist an den Börsen von New York und Oslo notiert und beschäftigt weltweit etwa 22.000 Mitarbeitende.

Über das AIChE

Das AIChE ist eine Berufsvereinigung mit mehr als 60.000 Mitgliedern in mehr als 110 Ländern. Seine Mitglieder arbeiten bei Unternehmen, an Hochschulen und bei Regierungen, wo sie ihre Kenntnisse chemischer Verfahren für die Entwicklung sicherer, nützlicher Produkte zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Mit seinen vielfältigen Programmen ist das AIChE kontinuierlich eine Anlaufstelle für den Informationsaustausch an den Grenzen der verfahrenstechnischen Forschung in Bereichen wie Nanotechnologie, Nachhaltigkeit, Wasserstoffbrennstoffe, Bio- und Umwelttechnik sowie Sicherheit chemischer Anlagen. Weitere Informationen über das AIChE finden Sie auf www.aiche.org. Mehr über die IDEAL-Erklärung des AIChE zu Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion finden Sie auf www.aiche.org/IDEAL.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005965/de/

Contacts:

Linda Madden

CHS@piercom.com