Q4 Inc. (TSX: QFOR), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, plant, seine Ergebnisse des vierten Quartals 2021 am Mittwoch, den 2. März 2022 vor Börsenbeginn zu präsentieren. Für die Veröffentlichung wird das Unternehmen am 2. März 2022 um 8:30 Uhr vormittags (EST) einen Video-Webcast auf der Q4 Virtual Events Platform abhalten. Die Veranstaltung wird von Darrell Heaps, Chief Executive Officer, und Ryan Levenberg, Chief Financial Officer, geleitet.

Teilnehmer können sich im Voraus für den Live-Webcast registrieren oder darauf zugreifen unter https://events.q4inc.com/attendee/571173593. Ergänzende Unterlagen werden mindestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts kann unter investors.q4inc.com kurz nach Ende des Events aufgerufen werden.

Publikumsfragen werden in Echtzeit über die Q4 Platform gesammelt. Investoren haben zudem die Möglichkeit, ihre Fragen im Voraus an ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website zu stellen. Wir werden versuchen, Ihre Fragen, soweit es die Zeit zulässt, bestmöglich im Webcast oder kurz danach zu beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, der die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter q4inc.com.

