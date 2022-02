Die EZB zeigt sich besorgt wegen der hohen Inflation, will aber voerst an ihrem ultralockeren Kurs festhalten. Eine Zinserhöhung in diesem Jahr scheint nicht mehr ausgeschlossen. Experten glauben aber nicht daran.Experten und Anleger hatten sich von der Sitzung des EZB-Rates eine Reaktion auf die ausufernde Inflation erhofft. Die Teuerung im Währungsraum war im Januar auf ein Rekordhoch von 5,1 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...