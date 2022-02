DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

alstria office REIT-AG: Revitalisierter Campus STERNHÖHE Möhringen überzeugt neue Mieter



03.02.2022 / 17:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 03. Februar 2022 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrages in Stuttgart bekannt.



alstria hat einen neuen langfristigen Mietvertrag für das Objekt Epplestraße 225 in Stuttgart unterzeichnet. Der neue Mieter wird 7.900 Quadratmeter Bürofläche über eine Laufzeit von 10,5 Jahren anmieten. Der Mietvertrag beginnt in der ersten Jahreshälfte 2023 und wurde von Jones Lang LaSalle SE und reallocation commercial properties GmbH vermittelt.





Hintergrund

Der Campus STERNHÖHE umfasst eine vermietbare Fläche von 107.000 Quadratmetern und befindet sich im Stuttgarter Bezirk Möhringen. Der zwischen 1987 und 1989 errichtete Campus verfügte bereits damals über Merkmale, die auch heute noch den Erfolg einer modernen Arbeitsumgebung ausmachen. Eine offene Architektur mit großzügigen Erholungsflächen und flexibel gestaltbare Bürogebäude.



Dennoch modernisiert alstria die bestehende Infrastruktur, um die Attraktivität weiter zu steigern und folglich den Campus zukunftssicher zu positionieren. Im Zuge dessen wird jedes Gebäude in Abstimmung mit den Mietern individuell revitalisiert und entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen ausgestattet. Darüber hinaus werden die großzügigen Freiflächen neugestaltet und der Campus um vielzählige Serviceangebote wie Kita, gesundheitliche Dienstleistungen und Gastronomie ergänzt.



Die Modernisierung des Campus STERNHÖHE zielt auf eine Green-Building-Zertifizierung ab, die durch alstrias Low-Carbon-Design-Prinzipien ergänzt wird. Diese begegnet den Auswirkungen des Klimawandels, was grüne Zertifikate allein nicht tun.



alstrias Modernisierungskonzept wird im Vergleich zu einem entsprechenden Neubau etwa 65.000 Tonnen CO2 weniger emittieren. Mieter des Campus STERNHÖHE verbessern so ihre gesamte Kohlenstoffbilanz erheblich und erhalten dabei die gleiche Qualität im Vergleich zu einem neuen Gebäude.



Seit Beginn der Revitalisierung des Campus wurden bereits über 21.000 Quadratmeter an namhafte Unternehmen vermietet. Dieses Jahr werden die Arbeiten an drei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 32.000 Quadratmetern weiter fortgesetzt. Die dann noch verbleibenden Flächen werden revitalisiert, sobald der momentane Mieter ausgezogen ist.



"Viele renommierte Unternehmen haben sich von unserer Vision eines modernen, offenen und nachhaltigen Campus überzeugt und sich dafür entschieden", sagt Felix Gronbach, Office Head Stuttgart der alstria office REIT-AG. "Dieser neue Mietvertrag ist ein weiterer Beleg für das zukunftsorientierte Arbeitsumfeld, welches wir schaffen. Wir sind überzeugt, dass Mieter nach der Pandemie mehr wollen als lediglich vier Wände und ein Dach. Beim Campus STERNHÖHE, wie bei all unseren Objekten, passen wir die Gebäude nach den individuellen Bedürfnissen unserer Mieter an. Dabei schaffen wir Räume in denen nicht nur gearbeitet wird, sondern wo sich Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen optimal entfalten und weiterentwickeln können."



---



alstria office REIT-AG

Steinstr. 7

20095 Hamburg



Investor Relations

Julius Stinauer

Tel.: +49 40 22 63 41-344

E-Mail: jstinauer@alstria.de



Pressekontakt

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 22 63 41-389

E-Mail: pangrabeit@alstria.de



Weitere Informationen

www.sternhoehe.alstria.de

www.alstria.de

www.beehive.work

www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag

www.green-dividend.com



---



Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Zum 30. September 2021 umfasst das Portfolio 111 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von EUR 4,7 Mrd.



Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

03.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de