Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Saudi-Arabien kündigte heute Ignite an, ein neues Programm für die Erstellung und Produktion digitaler Inhalte, neue Investitionen und Unterstützung für die Konnektivität und Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation sowie eine Partnerschaft, in deren Rahmen Trend Micro seinen regionalen Hauptsitz in Riad eröffnen wird. Die Ankündigungen wurden auf der LEAP22, der globalen Technologieplattform in Riad, gemacht.Das neue Programm und die Investitionen sind Teil der Pläne Saudi-Arabiens, sein digitales Ökosystem zu beschleunigen und seine Position in der MENA-Region auszubauen, um eine führende internationale digitale Wirtschaft zu werden.IGNITEDer Digital Content Council kündigte Ignite an, ein neues Programm, das Saudi-Arabien zu einem führenden Zentrum für digitale Unterhaltung und Medienproduktion machen soll. Das Programm zielt darauf ab, ein umfassendes Ökosystem zu schaffen, das Unternehmen für digitale Inhalte anzieht und den lokalen Medien- und Inhaltsproduktionssektor wachsen lässt.Ignite zielt darauf ab, die Größe des saudi-arabischen Marktes für digitale Inhalte in den Bereichen Spiele, Audio, Video und Werbung zu verdreifachen. Das Programm wird durch Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar unterstützt und bietet Anreize wie finanzielle Unterstützung für lokale, regionale und internationale Unternehmen und Neugründungen, die Entwicklung der Infrastruktur, Programme zur Förderung von Talenten sowie verbesserte politische Maßnahmen und Vorschriften.Das Programm umfasst Mittel zur Unterstützung der lokalen Film- und Spieleindustrie. Saudi-Arabien wird auch den Schutz des geistigen Eigentums verbessern und eine zentrale Anlaufstelle anbieten, um die Verfahren für Investoren zu vereinfachen.CITC WiFi 6E LAUNCH UND LEO SATELLITE TECHNOLOGYDas Königreich kündigte die Einführung von WiFi 6E an, das von der weltweit größten Menge an für WiFi verfügbaren Frequenzen unterstützt wird. Die Kombination aus modernster Technologie und einer Rekordmenge an Frequenzen wird es Saudi-Arabien ermöglichen, von den weltweit schnellsten erreichbaren WiFi-Geschwindigkeiten (2,4 Gbit/s) zu profitieren. Es wird erwartet, dass sich der Beitrag von WiFi zum saudi-arabischen BIP von 4,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf mehr als 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 vervierfachen wird, wenn diese moderne Konnektivität ermöglicht wird.Die WiFi-Aufrüstung des Königreichs wird durch weitere Initiativen unterstützt, darunter der erste regionale Test der Low Earth Orbit (LEO)-Satellitentechnologie, mit der eine zuverlässige Abdeckung abgelegener Gebiete des Königreichs erreicht werden soll. Das CITC wird außerdem in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Frequenzauktion durchführen, bei der Saudi-Arabien wahrscheinlich weltweit die erste Stelle bei den für 5G-Netze verfügbaren Frequenzen einnehmen wird.TREND MICRO KÜNDIGT EINEN LOKALEN DATA LAKE AN UND ERÖFFNET SEINE HAUPTNIEDERLASSUNG IN RIADTrend Micro kündigte die Eröffnung seines regionalen Hauptsitzes für den Nahen Osten und Afrika (MEA) in Riad, eines Security Data Lake, ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit und weitere Investitionen in Saudi-Arabien in Höhe von über 50 Millionen US-Dollar an. Die Investitionen zielen darauf ab, das kontinuierliche Engagement von Trend Micro zum Schutz öffentlicher und privater Organisationen im Königreich und in der gesamten Region zu verstärken.LEAP ist auf dem besten Weg, die weltweit größte Technologieplattform zu werden, die das globale Innovations-Ökosystem ins Rampenlicht rückt und Pioniere und Umstürzler mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik, Unternehmern und Investoren zusammenbringt, um die Technologien der Zukunft zu erleben und kennenzulernen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739395/Ignite.jpgPressekontakt:leap@hkstrategies.com / +971 55 244 82204Original-Content von: LEAP22, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161321/5138135