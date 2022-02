Dieser Tage gibt es mal wieder frische Zahlen aus der Tech-Branche zu sehen und die senden ganz unterschiedliche Signale an die Märkte. Die Google-Mutter Alphabet konnte bei den Aktionären am Dienstag nach Börsenschluss punkten und sich am Mittwoch über ansehnliche Kursgewinne freuen. Bei PayPal hingegen war genau das Gegenteil der Fall.Das Wachstum bei PayPal (US70450Y1038) konnte die Börsianer nicht überzeugen. Die Umsätze stiegen lediglich um 13 Prozent auf 6,9 Milliarden USD und damit weniger, als es Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Auch ...

