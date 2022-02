Auf 5,1 Prozent im Euroraum: So hoch stieg die Inflationsrate nach einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat in Luxemburg und ist damit der höchste Stand seit der Euro-Einführung. Für das erste Quartal hatte die Europäische Zentralbank (EZB) einen Anstieg von 4,1 Prozent angekündigt - was offenbar eher mit Wunschdenken einhergeht als mit realistischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...