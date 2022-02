Die Aktien der Deutschen Bank haben auch heute große Aufmerksamkeit genossen. Erstmals seit 2018 wurden sie wieder über der 13-Euro-Marke gehandelt, nachdem es am Nachmittag Aussagen von der Europäischen Zentralbank (EZB) gab, die am Markt als Signal für eine geldpolitische Wende gewertet wurden. In etwa im Gleichschritt folgten dem auch die Commerzbank-Papiere um etwas mehr als fünf Prozent nach oben.Die Währungshüter von der EZB beließen zwar vorerst alles beim Alten, unter ihnen wächst angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...