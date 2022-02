The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2022



ISIN Name

AU000000QTM4 QUANTUM HEALTH GROUP LTD.

CA2482341062 DENARIUS SILVER CORP.

CA54404Q1019 LORDS CO. WORLDW. HOLD.

GB00BJ1FDX08 PROVIDENT FINANC.-,207272

KYG9103H1020 TRITERRAS INC. CL.A

SE0006288270 FOLLICUM AB (PUBL)

