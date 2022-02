Neue Projekte wurden bereits mit dem Erwerb von Maligreen in Angriff genommen und so könnte hier ein 2, Produktionsstandbein entstehen.

Die aktuelle Quartalsdividende von Caledonia Mining wurde vom Management auf 0,14 US-Dollar festgesetzt. Damit ist seit Oktober 2019 ein Quartalsanstieg von 104% zu verzeichnen. Grundlage für die sensationellen Geschäftsergebnisse ist nach wie vor die Mine Blanket, deren fertig gestellter Zentralschacht eine weitere Verbesserung bringen wird. Nichtsdestotrotz möchte man sich im Zuge der Risikodiversifikation zu einem Multi-Asset-Goldproduzent weiterentwickeln, um so die Abhängigkeit von Blanket zu reduzieren. Ein erster Schritt dazu war der Erwerb des Projektes Maligreen, eine der bedeutendsten Explorationsmöglichkeiten in Simbabwe. Caledonia Mining sieht ein enormes geologisches Potenzial in Simbabwe und prüft weiterhin andere Investitionsmöglichkeiten in diesem Land.

Auf Jahressicht konnte die diesjährige Rekord-Goldproduktion mit 67.476 Unzen Gold das Vorjahr um 17% übertreffen und übersteigt damit auch die revidierte, erhöhte Prognose des Unternehmens. Die Quartalsproduktion betrug 18.604 Unzen Gold und bedeutet eine Steigerung um 24% gegenüber Q4 2020. Für das neue Jahr prognostiziert Caledonia Mining eine Goldproduktion zwischen 73.000 und 80.000 Unzen Gold. Alles in allem ein sehr erfreuliches Zahlenwerk, das in Zukunft mit dem neuen Zentralschacht noch weiter ausgebaut werden kann.

Auf operationeller Ebene tut sich ebenfalls was. Dana Roets, seit 2013 Chief Operating Officer bei Caledonia, wird zusätzlich zu seiner Funktion als COO in den Board of Directors berufen. Er ist ein qualifizierter Ingenieur mit über 34 Jahren Betriebs- und Führungserfahrung in der südafrikanischen Gold- und Platinindustrie und hatte im Laufe seiner Karriere verschiedene betriebliche Funktionen inne, von der Arbeit im Untertagebau bis hin zur Position des Vizepräsidenten und Betriebsleiters der Kloof Gold Mine. Mit der Berufung wird Herr Roets noch enger in den strategischen Entscheidungsprozess eingebunden, insbesondere beim Übergang des Unternehmens zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten.

Caledonia Mining überzeugt auf allen Ebenen und ich bin gerne schon viele Jahre Aktionär des Unternehmens. Jedes Quartal kommt die Habenbuchung aufs Konto. Das macht Spass mit Aussicht auf noch viel höhere Dividenden in den nächsten Jahren! Das Unternehmen hat keine Schulden!

ESG-technisch rüstet man auch immer weiter auf um Emissionen zu vermeiden wie hier mit dem Bau und Betrieb einer Solaranlage bereits in 2022.

