KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung' zu Debatte zu Corona-Lockerungen:

"Es ist verständlich, dass wir gerade neidisch nach Dänemark schauen. Doch der Neid sollte sich eher darauf konzentrieren, wie es die Skandinavier geschafft haben, sich von den Corona-Fesseln vorerst zu befreien: mit einer hohen Impfbereitschaft als Wellenbrecher und einer exzellenten Datenbasis als Kompass durch die Welle. Was uns jedoch überhaupt nicht hilft, ist das Vorpreschen von FDP-Politikern oder dem Land Hessen für Lockerungen. Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich lässt sich darüber streiten, ob 2G im Einzelhandel noch sinnvoll ist, wenn es in Supermärkten nicht gilt. Das hessische Vorpreschen führt aber nur zu Wettbewerbsverzerrungen mit Blick auf Betriebe in Nachbarländern wie Rheinland-Pfalz. Auch in dieser Welle hilft nur ein möglichst einheitliches Handeln aller Bundesländer. Nur dies erhält den sozialen Frieden und die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik. Nur so lässt sich die Welle schnell brechen."/al/DP/he