MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Rotkreuz, 4. Februar 2022 Die mobilezone holding ag gibt heute den Abschluss des im November 2021 lancierten Aktienrückkaufprogramms bekannt. Mit dem Erreichen der maximal zum Rückkauf angestrebten Anzahl Aktien der mobilezone holding ag ist das am 18. November 2021 gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Es wurden insgesamt 781'213 Aktien der mobilezone holding ag zu einem Durchschnittspreis von CHF 13.70 je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien werden voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung vom 6. April 2022 zur Vernichtung vorgeschlagen. Weitere Informationen über das abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm finden sich unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/aktienrueckkkaufprogramm.html Kontakt für Medienschaffende

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

