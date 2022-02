Reise in die Vergangenheit: Vor mehr als 2.000 Jahren hinterließen die Römer im Dreiländereck zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich ihre Spuren. Wie in kaum einer anderen Region Deutschlands sind die Werke der damaligen Geschichte bestens rekonstruiert und laden die Besucher des Saarlandes ein, in die Vergangenheit des Römertums einzutauchen. Von der grenzüberschreitenden Kulturroute, den "Straßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...