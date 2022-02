Mit ihrem The New Health Club will Anne Philippi Psychedelika als Therapieform normalisieren. Bald soll man über die Plattform auch Trips und Treatments buchen können - ähnlich wie bei Trip Advisor. Alles begann mit einer eigenen, geführten Psilocybin-Experience in Amsterdam im Jahr 2019. Psilocybin ist der Wirkstoff in Magic Mushrooms. "Ich war damals schon seit Jahren in Therapie, doch mir wurde irgendwann klar, dass die Veränderung, die ich mir wünschte, nicht drin ist mit den Mitteln, die ich bis dato genutzt hatte", erinnert sich Anne Philippi, Gründerin des The New Health Clubs (TNHC)...

