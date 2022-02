Statistiken sind immer von Interesse, doch unverhofft kommt oft, nicht aber beim bleibenden Wert des Goldes Im vergangenen Jahr brachte der Februar, entgegen seiner sonst nicht so schlechten Performance in diesem Wintermonat, ein großes Minus ein. Bei der Betrachtung des Goldpreises im Lauf der Monate ist nämlich der Februar der fünftbeste Monat. Der beste Monat ist in der Regel der Januar, doch diesmal ergab sich nur ein kaum erwähnenswertes Plus (0,08 Prozent). Allerdings war der Goldpreis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...