FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
3D OIL LTD MUE AU000000TDO8
AB/FROM ONWARDS 04.02.2022
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3D OIL LTD MUE AU000000TDO8
AB/FROM ONWARDS 04.02.2022
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