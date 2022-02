Rund 2,5 Prozent haben die Papiere der Deutschen Telekom am Donnerstag zugelegt. Für die traditionell kaum bewegte T-Aktie ist das ein durchaus großer Kurssprung. Ausschlaggebend waren die starken Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die ersten Experten haben deshalb nun auch ihre Einschätzungen aktualisiert.Die Kennziffern von T-Mobile US seien stärker ausgefallen als vom Markt erwartet, so Jefferies-Analyst Ulrich Rathe. Der Free-Cashflow-Ausblick auf 2022 liege zwar "nur" im Rahmen der Erwartungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...