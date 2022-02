Zum Franken notiert der Euro mit 1,0555 Franken ebenfalls mehr als am Vorabend mit 1,0529.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seine starken Kursgewinne vom Vortag noch etwas ausbauen können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1456 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0555 Franken ebenfalls mehr als am Vorabend mit 1,0529. Das ist mehr als eineinhalb Rappen mehr als am Donnerstagmorgen und der höchste Stand seit November 2021.

