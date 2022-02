Noch Ende November vergangenen Jahres notierte die Etsy-Aktie ISIN: US29786A1060 im Preisbereich um 307,00 USD. Von dort aus begann der Wert dann schnell und mit immer mehr Momentum zu sinken. Am Donnerstag erreichte die Aktie mit einem Kurs bei 126,22 UDS ein neues 6-Monats-Tief. Dass es sich in diesem Markt aktuell also um einen deutlichen Abwärtstrend handelt, sollte klar sein. Wie weit sich diese Tendenz schlussendlich noch fortsetzen wird, bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...