DJ Ifo-Institut: Corona treibt Kurzarbeit hoch

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist nach Schätzungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung kräftig gestiegen. Im Januar zog sie demnach auf 900.000 Menschen von revidiert 780.000 im Vormonat an. Das seien 2,7 Prozent der Beschäftigten, nach 2,3 Prozent im Dezember. Die Schätzungen des Instituts beruhen nach dessen Angaben auf seinen Umfragen und den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

"Die stark steigenden Ansteckungen trieben die Kurzarbeit im Gastgewerbe, im Einzelhandel und bei den sonstigen Dienstleistungen nach oben", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer. "Ein Lichtblick kam dagegen aus der Industrie: Die Kurzarbeit sank, weil wieder mehr Vorprodukte verfügbar waren."

Besonders stark fiel der Zuwachs den Angaben zufolge im Gastgewerbe aus: Fast ein Viertel der dort Beschäftigten (23 Prozent) befänden sich derzeit in Kurzarbeit. In absoluten Zahlen seien das 240.000 Menschen, nach 90.000 im Dezember. Im Einzelhandel stieg die Zahl demnach um 45.000 auf 120.000 Beschäftigte oder 4,9 Prozent, in der Industrie sank sie von revidiert 285.000 auf 218.000 (3,1 Prozent), darunter in der Autoindustrie von 117.000 auf 86.000 (9,1 Prozent).

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 02:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.