Nach Angaben des Photovoltaik-Herstellers ist die 40/40-Garantie die längste und umfassendste kombinierte Garantie, die bisher in der Solarbranche angeboten wird. Die Produktlinie wird in den meisten Ländern außerhalb der USA und Kanadas unter der Marke "Sunpower Maxeon" verkauft.von pv magazine global Der in Singapur ansässige Photovoltaik-Hersteller Maxeon Solar Technologies, Ltd. gab am Donnerstag bekannt, dass er eine 40-jährige Produkt- und eine 40-jährige Leistungsgarantie für seine IBC (Interdigitated Back Contact)-Produktlinie anbieten wird. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich ...

